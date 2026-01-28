Puebla busca convertirse en un estado con desarrollo económico circular

Gobernador de Puebla Alejandro Armenta durante rueda de prensa en la CDMX

Durante la rueda de prensa para tratar temas relacionados con la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta destacó los avances que el estado ha presentado y sobre los que trabajarán en 2026. Uno de los más destacables fue el tema de la búsqueda de un desarrollo de economía circular para Puebla.

Señaló que el estado se ha caracterizado por albergar empresas y proyectos que lo posicionan como un referente clave en materia de tecnología y sostenibilidad, mismos que han logrado resultados provechosos para la inversión, innovación y desarrollo económico.

A través de un enlace en vivo, el Director de capital de la tecnología y sostenibilidad Antonio Silva declaró que se trabaja en conjunto con las estrategias que la Presidenta ha trazado para el país y destacó los proyectos más importantes, entre ellos la construcción de más de mil casas de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) las cuales se comenzarán a entregar a partir de marzo.

El gobernador también habló sobre los proyectos que hay que realizar con la intención de convertir a Puebla en un estado con desarrollo de economía circular. Destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno, las empresas privadas y los pobladores para generar una conciencia ambiental que los ayude a conseguir el objetivo.

Habló sobre la crisis a la que actualmente se enfrenta Puebla por la falta de organización de residuos, así como de los cierres a tiraderos en la región. El gobierno busca impulsar proyectos de centros que se encarguen de separar la basura y permitir su disposición para la reutilización.

“Los residuos que no sean útiles para un segundo uso, son quemados en hornos de cementeras que están certificadas por las secretarías de medio ambiente”, declaró el gobernador.

Uno de los ejemplos que se destacaron fue el de la creación de adoquines a partir de los lirios que se encuentran en las lagunas del estado. De este modo se logran, al menos, dos objetivos importantes: el primero, crear material de construcción que ayude a los proyectos de infraestructura y, el segundo, generar un método de limpieza natural del agua al permitir el paso de la luz solar al fondo de estos ecosistemas.

“Tenemos 80 por ciento del espejo del lago de Valsequillo lleno de lirio, es decir, tenemos material disponible para adoquinar todas las calles que el viejo régimen no adoquino”. En su participación, la Secretaria de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación Celina Peña Guzmán subrayó las deportaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos y señaló que los poblanos se encuentran listos para el regreso de los “hermanos migrantes” con ofertas académicas para los miembros más jóvenes de la familia y evitar atrasos en su desarrollo académico. Esto a través de convenios con universidades y la creación de cursos tecnológicos en materia de inteligencia artificial y nanotecnología, los cuales son gratuitos y muchos en un formato en línea para facilitar aún más su acceso.

Por último se habló sobre el plan que tiene el gobierno para recibir el turismo que el evento mundialista traerá a México, y se dijo que existe una gran ventaja por la cercanía que se tiene con la capital del país. Puebla buscará que el evento integre a todos los fanáticos sin importar la clase social.