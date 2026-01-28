Sinaloa refuerza su estrategia de internacionalización al participar por segundo año en Expo Gulfood 2026

La participación de Sinaloa por segundo año consecutivo en la Expo Gulfood de Dubái confirma que el estado mantiene una estrategia de internacionalización sostenida y no se trata de un viaje aislado, aseguró el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, durante la presencia de la delegación sinaloense en este importante evento internacional.

El funcionario estatal destacó que la visita del embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, Luis Alfonso de Alba Góngora, al stand de los productores y expositores sinaloenses validó el trabajo que el Gobierno de Sinaloa ha venido realizando para abrir nuevos mercados en beneficio del sector agroalimentario, particularmente de los productores de garbanzo.

Bello Esquivel encabezó y respaldó a la delegación de productores y comercializadores de garbanzo que participan en la Expo Gulfood Dubái 2026, donde agradeció el acompañamiento del embajador mexicano y de su equipo, quienes han sido un apoyo clave para fortalecer la relación con compradores internacionales interesados en los productos sinaloenses.

El secretario explicó que uno de los principales beneficios de la colaboración con la embajada ha sido la validación de nuevos compradores, lo que permite a los productores tener mayor certeza en las negociaciones comerciales. Señaló que el equipo especializado en negocios ha ayudado a confirmar la existencia y formalidad de empresas interesadas, lo que facilita la apertura de nuevos canales de comercialización.

“Nos han ayudado a verificar que los compradores existan, que estén físicamente establecidos y que podamos generar relaciones comerciales seguras”, afirmó Bello Esquivel, quien agregó que, a nombre del gobernador Rubén Rocha Moya, reconoce y agradece el respaldo brindado al estado de Sinaloa para fortalecer su presencia en mercados internacionales.

El funcionario resaltó que la buena respuesta que han tenido por parte de compradores en Dubái y en otros países de Medio Oriente se debe a la alta calidad del garbanzo sinaloense, el cual destaca por su calibre y características, superando a productos similares de otros países. Esta ventaja competitiva, dijo, es fundamental para consolidar la presencia de Sinaloa en el mercado internacional.

Asimismo, subrayó que la continuidad en la participación de Sinaloa en eventos como Gulfood demuestra que existe un trabajo permanente y planeado, enfocado en buscar mejores oportunidades comerciales para los productores del estado. “El hecho de estar aquí por segundo año consecutivo confirma que no fue una visita ocasional, sino una estrategia de largo plazo”, puntualizó.

Bello Esquivel señaló que, con base en la experiencia obtenida en esta segunda participación y la coordinación mantenida con la embajada mexicana, se espera un saldo positivo en términos de acuerdos comerciales y apertura de nuevos mercados.

En esta edición de la Expo Gulfood, la delegación sinaloense tiene como meta comercializar alrededor de 70 mil toneladas de garbanzo del ciclo otoño-invierno en el mercado de Medio Oriente, lo que representa una oportunidad importante para fortalecer la economía agrícola del estado y generar mayores ingresos para los productores locales.