Detienen a dos presuntos extorsionadores en Jiutepec

. .

Gracias a trabajos de inteligencia, este miércoles 28 de enero elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) detuvieron en la avenida Par Vial, municipio de Jiutepec, a dos masculinos probables responsables del delito de extorsión, informó el Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, luego de ser sorprendidos presuntamente cobrando dinero producto de una extorsión a una víctima. El Fiscal señaló que se investiga su posible relación con otros hechos delictivos en Jiutepec y municipios colindantes.

“De noviembre de 2025 a la fecha, han sido detenidas 39 personas relacionadas con el delito de extorsión, con lo cual se han resuelto 62 casos en diferentes municipios de la entidad”, aseveró Blumenkron Escobar, quien destacó que estos resultados son producto del trabajo interinstitucional y de la coordinación con autoridades estatales y federales.

La Fiscalía recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión. Las denuncias pueden realizarse en la sede de la FIDAI, ubicada en avenida Emiliano Zapata 803, colonia Bellavista de Cuernavaca, o a través del número de WhatsApp 7774538343, donde se reciben reportes incluso de manera anónima.