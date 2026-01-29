El Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con las y los trabajadores del estado

Coahuila

Por medio de la Secretaria del Trabajo, el Gobierno de Coahuila, ha informado que, a partir de los ajustes en la producción de autos eléctricos en la región Sureste, la comunicación con las cámaras empresariales, sindicatos y empresas de la región, se ha mantenido con el objetivo de tener información de confianza acerca de los cambios y ajustes en las plantillas de personal.

Hasta el momento se tiene conocimientos de bajas en algunas empresas proveedoras de GM (General Motors), al igual que de algunos paros programados que se han hecho en base a acuerdos con los sindicaros y los trabajadores. Con esto, es posible evitar un alto impacto en el empleo.

Por otro laso, LEAR Corporation (líder mundial en tecnología automotriz, que se especializa en asientos de alta calidad), dio a conocer el miércoles 28 de enero el reajuste de 200 trabajadores, con el objetivo de alinearse con las nuevas necesidades que enfrenta la empresa. Mientras que GM, está a la espera de nuevas oportunidades para poder volver a incrementar su plantilla laboral, y posteriormente realizar recontrataciones.

El Gobierno de Coahuila, refuerza su compromiso con las y los trabajadores, al mantenerse atento a dichos procesos con el fin de que sean realizados en el marco de la Ley. Y que asimismo se respeten los derechos laborales de las y los coahuilenses.

Por último, también se le entrego a los trabajadores información en relación a la Primera Feria del Empleo 2026, organizada por la Secretaria del trabajo. Tendrá lugar el viernes 30 de enero, en el Centro de Convenciones CANACINTRA, de las 9:00 a las 14 horas.