Gobierno Federal transforma a Puebla con proyectos de infraestructura

Plan Nacional de Infraestructura; Puebla

El gobernador del Puebla Alejandro Armenta, ha explicado que uno de los proyectos que demuestran el trabajo en colaboración entre el gobierno federal y el estatal, con el objetivo de impulsar proyectos significativos, es el rescate del Río Atoyac.

Armenta también resalto los avances del Puente de la Transformación en el Lago de Valsequillo, al igual que el aprovechamiento del lirio para convertirlo en adoquines que sean usados para mejorar las vialidades de la comunidades que no tienen esta infraestructura.

Por su parte, José Manuel Contreras, el secretario de Infraestructura, dio a conocer que el Estado y la Federación trabajaran en obras estratégicas para la transformación de Puebla.

La inversión para 22 puentes y 63 acciones en 612 kilómetros de carreteras estatales, será de 2 mil 056 millones de pesos. Mientras que para la infraestructura hídrica para 19 municipios, con redes de agua potable, drenaje, protección contra inundaciones, desazolve y rectificación de cauces, la inversión alcanzara un total de 579 millones de pesos.

Además, como parte del Plan Nacional de Infraestructura, el cual fue colocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también se invertirá en infraestructura educativa, con recursos para el bachillerato tecnológico de San Andrés Cholula y para la Universidad Nacional Rosario Castellanos.