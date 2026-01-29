Para que nadie se quede sin atención médica, el 23 de marzo inicia la credencialización universal en Quintana Roo: Mara Lezama

Mara Lezama Espinosa

En Quintana Roo la credencialización para el servicio universal de salud en instituciones públicas iniciará el 23 de marzo, para que nadie se quede sin recibir atención, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo”.

Esta credencialización garantizará el acceso gratuito en instituciones públicas de salud y será una herramienta que permitirá a la ciudadanía recibir atención en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o servicios de las Fuerzas Armadas.

Estará vinculada a un expediente clínico digital universal, con fotografía, huella dactilar y datos de contacto, facilitando el acceso y reduciendo tiempos de atención para salvar vidas, explicó la titular del Ejecutivo.

Forma parte de las acciones del gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para la universalización de los servicios de salud, para el bienestar de las y los mexicanos, añadió la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama Espinosa reafirmó que 2026 será el año de la salud en Quintana Roo, con una serie de acciones estructurales orientadas a mejorar la calidad de vida, reducir rezagos históricos y garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos para todas y todos los quintanarroenses.

Asimismo, durante el programa la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que en Quintana Roo se co-construye la paz atendiendo los orígenes de las violencias desde el bienestar, con programas y acciones sociales que cierran brechas de desigualdad, tanto en niños, niñas, jóvenes como en adultos.

Entre estas acciones está el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, con 7 hospitales en construcción, entre ellos la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS que es un paso histórico hacia el tercer nivel de atención, con equipo de alta especialización como tomógrafos, nuevas salas de endoscopía y equipamiento médico especializado.

En materia de atención médica oportuna, Mara Lezama subrayó que Quintana Roo es punta de lanza a nivel nacional con el Turno Nocturno en salud, un programa que opera de 9 de la noche a 4 de la madrugada en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, brindando consultas de primer nivel, surtido de medicamentos, así como traslados médicos de ser necesarios. Este servicio funciona en unidades como la UMF 13 de Cancún, la 14 en la Región 94, la 16 en Nichupté y la UMF 11 en Playa del Carmen.

Asimismo, resaltó el programa “Abrigando Corazones”, que impulsa la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, enfocado en personas adultas mayores para prevenir enfermedades ante los frentes fríos. Enfatizó que para este programa social todavía se reciben donaciones.

Entre otros temas, pidió a la población estar pendiente de la información oficial del cierre de puertos ante los efectos del frente frío. Por la mañana, Cozumel tenía cerrado el puerto para embarcaciones menores, pero abierto para ferrys.