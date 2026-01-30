Egresada de la UT Matamoros obtiene beca internacional de alto nivel en Japón

Una egresada de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) logró un importante reconocimiento académico al obtener una beca internacional de alto nivel en Japón, resultado de su esfuerzo, constancia y desempeño profesional, lo que representa un orgullo para la comunidad universitaria y para el estado de Tamaulipas.

Se trata de Dhelma Flores Ordaz, egresada de la UTM y actual trabajadora administrativa de la institución, quien fue seleccionada para participar en un programa internacional altamente competitivo impulsado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en el marco de la cooperación entre México y Japón para la formación de recursos humanos especializados.

De acuerdo con información oficial, la beca corresponde al Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en la Asociación Estratégica Global México–Japón (Nichiboku), en su edición número 53. Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades profesionales de los participantes en temas de innovación, desarrollo tecnológico y creación de proyectos con impacto social y económico.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Diana Masso Quintana, destacó que esta beca es una de las más competitivas a nivel nacional, ya que en la convocatoria participaron más de mil aspirantes, de los cuales únicamente 33 fueron seleccionados. Dhelma Flores Ordaz es la única representante de Tamaulipas, lo que resalta la calidad de su perfil académico y profesional.

El programa en el que participará lleva por nombre Startup Creation and Innovation Ecosystem Development, y está enfocado en el fortalecimiento del emprendimiento, la innovación y la creación de ecosistemas que vinculen a la academia con el sector productivo. Durante su estancia en Japón, la egresada recibirá capacitación especializada en metodologías internacionales, desarrollo de proyectos y generación de redes de colaboración.

Autoridades universitarias señalaron que los conocimientos adquiridos por la becaria no solo contribuirán a su crecimiento personal, sino que también podrán ser aplicados en beneficio de la UTM, especialmente en proyectos institucionales, apoyo a estudiantes y fortalecimiento de programas educativos relacionados con la innovación y el emprendimiento.

Este logro representa un ejemplo del impacto positivo que puede tener la educación superior cuando se combina con la dedicación y el compromiso de los jóvenes profesionistas. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de que las universidades públicas impulsen la internacionalización y promuevan la participación de su comunidad en convocatorias globales.

La Universidad Tecnológica de Matamoros reiteró su compromiso con la excelencia académica y con la formación de profesionales capaces de competir a nivel internacional. El caso de Dhelma Flores Ordaz se convierte así en un referente e inspiración para estudiantes y egresados que buscan ampliar sus horizontes y llevar el talento tamaulipeco más allá de las fronteras del país.