Gobernadora de Colima presenta a empresarios logros en finanzas, infraestructura, economía y seguridad

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva se reunió con integrantes del sector empresarial de la entidad para exponer los avances y resultados alcanzados por su administración en áreas clave como finanzas públicas, infraestructura, crecimiento económico y seguridad, además de compartir la visión de desarrollo a mediano y largo plazo para el estado de Colima.

Durante el encuentro, la mandataria estatal hizo énfasis en la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector privado, con el objetivo de escuchar sus inquietudes, prioridades y propuestas, así como promover la participación conjunta en proyectos que impulsen el bienestar y la competitividad de la región.

Vizcaíno Silva explicó que esta reunión forma parte de una estrategia de acercamiento institucional que busca fortalecer la cooperación entre el gobierno y las cámaras empresariales, para diseñar acciones conjuntas que atiendan las necesidades actuales de los colimenses. Asimismo, adelantó que se compromete a sostener encuentros periódicos cada tres meses para actualizar a los sectores productivos sobre los avances y resolver dudas o propuestas que puedan surgir.

La gobernadora destacó varios temas prioritarios en su administración, entre ellos un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas, la ejecución de obra pública que genera empleo y mejora la conectividad, impulso a la creación de condiciones favorables para la inversión y acciones para reforzar la seguridad pública en todo el territorio estatal.

Respecto a la parte financiera, Vizcaíno Silva resaltó que la administración ha trabajado para mantener la estabilidad fiscal del estado, permitiendo que los recursos públicos se orienten a programas y proyectos que beneficien directamente a la población, sin descuidar la responsabilidad presupuestal.

En cuanto al crecimiento económico, la gobernadora subrayó la necesidad de consolidar una colaboración estrecha con los empresarios locales, con el propósito de generar empleos bien remunerados, atraer inversión y diversificar las actividades productivas en Colima. Esta visión, dijo, es clave para impulsar la competitividad y resistencia económica de la entidad.

La infraestructura también fue uno de los temas centrales de la presentación. Vizcaíno Silva presentó avances en proyectos relevantes que buscan mejorar la conectividad entre municipios, facilitar el transporte de bienes y personas, y contribuir a la modernización de zonas urbanas y rurales, con el fin de atraer más inversiones y elevar la calidad de vida de la población colimense.

En materia de seguridad pública, aunque reconoció los retos existentes, la gobernadora sostuvo que se han implementado medidas coordinadas con autoridades federales y municipales para fortalecer la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Resaltó la importancia de mantener estrategias conjuntas con el sector empresarial, que también resulta afectado por la percepción de inseguridad en algunos sectores.

Los integrantes del sector empresarial que asistieron a la reunión agradecieron la apertura de la gobernadora para dialogar, compartir información y atender sus inquietudes. Reiteraron su disposición de colaborar en iniciativas que generen beneficios compartidos para la población y fortalezcan la economía local.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno del Estado de Colima busca consolidar una relación de cooperación y comunicación constante con los sectores productivos, a fin de construir estrategias conjuntas que impulsen el desarrollo sostenible, la inversión y el bienestar de las familias colimenses en el presente y en el futuro.