Gobierno de Jalisco anuncia próximos cambios importantes en su gabinete

El Gobierno del Estado de Jalisco informó que vendrán ajustes en su gabinete estatal, con el objetivo de fortalecer la administración pública y mejorar los resultados en distintos rubros, aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles oficiales sobre los nombres o cargos específicos que se modificarán.

Según comunicados publicados por medios locales, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó que están contemplando al menos cinco cambios importantes en su equipo de trabajo, los cuales se llevarán a cabo en los próximos días. El funcionario explicó que estos ajustes serán parte de una estrategia para optimizar el funcionamiento del gobierno y responder a las necesidades actuales de la población jalisciense.

Entre los cambios que han trascendido se encuentra la asunción de nuevos titulares en diversas secretarías y direcciones, así como la reubicación de funcionarios en funciones estratégicas dentro de la administración estatal. Además, se informó que algunos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de febrero del presente año.

Por ejemplo, se anunció que Fanny Guadalupe Valdivia Márquez asumirá la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) en sustitución de Horacio Fernández Castillo, quien decidió dejar su cargo para dedicarse a actividades del sector privado. Asimismo, Ricardo Rodríguez Jiménez fue designado como subsecretario de Educación Media Superior dentro de la misma dependencia. Estos movimientos forman parte de la reorganización general que busca reforzar áreas clave del gobierno estatal.

Otros nombramientos incluyen la designación de Sergio Barrera Sepúlveda como Coordinador de Relaciones Públicas del Gobierno de Jalisco y de Lilian Rizk Rodríguez como directora de Asuntos Internacionales, entre otros ajustes técnicos en la estructura de la administración pública.

El gobernador Pablo Lemus ha señalado que estos cambios responden a la necesidad de adaptar el gobierno a los retos actuales y asegurar una mayor eficacia en la ejecución de programas, gestión de proyectos y atención a la ciudadanía. Aunque no todos los detalles han sido publicados de forma oficial, la administración estatal ha reiterado su compromiso con la transparencia y con el fortalecimiento institucional mediante estos movimientos estratégicos.