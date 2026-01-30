Gobierno federal refuerza acciones de paz en Baja California con programas sociales y desarme voluntario

Rocío Bárcena Conferencia del Pueblo (Especial)

En aras de atender la violencia desde las causas que la generan, el Gobierno de México, en coordinación con el gobierno del baja california han desplegado esfuerzos interinstitucionales.

Durante esta jornada se brindó atención a la población en materia de cultura, deporte, servicios, además de la integración la implementación de programas sociales como “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en cuatro municipios, donde la ciudadanía canjeó, de manera anónima y voluntaria, 481 armas de fuego por dinero en efectivo, brindando un total de 126 mil 729 atenciones a la población durante 2025. Esto fue posible gracias a la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Lo anterior fue informado por la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social, Rocío Bárcena, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Tijuana. Bárcena acudió en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para presentar el informe de actividades realizadas durante el último año en la entidad.

Detalló que se recorrieron 36 colonias, donde se realizaron 15 mil visitas casa por casa, se instalaron Comités de Paz, se llevaron a cabo 39 Ferias de Paz y se recuperaron 54 espacios públicos.

“Más de 100 jóvenes que detectamos en los recorridos casa por casa, que no estudiaban ni habían conseguido empleo, hoy colaboran de la mano del gobierno del estado y del municipio, en Jóvenes Sembradores de Paz”, destacó.

Asimismo, informó que en Baja California la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sesionó en 320 ocasiones, mientras que en las cinco regiones del estado se realizaron 1,600 sesiones, lo que permitió fortalecer la coordinación entre autoridades. Añadió que también se llevaron a cabo una Mesa Interestatal y una Interregional, lo que permitió analizar problemáticas comunes y generar 984 acuerdos en materia de gobernabilidad y seguridad.

Como parte de la estrategia integral, se realizaron 138 Jornadas por la Paz en distintos municipios, con la participación de 26,951 personas en talleres de prevención, ferias comunitarias, actividades culturales, murales y caminatas.

Además, se ofrecieron servicios y trámites a la ciudadanía, se promovieron actividades deportivas y culturales, por otra parte también se difundió la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, como parte de las acciones para fortalecer la cohesión social.

Finalmente, la funcionaria destacó que, gracias a esta estrategia, en Tijuana se llevó a cabo el primer Censo Nocturno de Personas en Situación de Calle, en el que participaron 400 servidores públicos, con el objetivo de identificar necesidades y diseñar políticas públicas de atención integral para este sector de la población.