SICT destina más de 21 mil mdp a obras carreteras y educativas en Baja California

Jesús Esteva Medina Conferencia del Pueblo (Especial)

Durante este año se destinarán 21 mil 419 millones de pesos a obras de infraestructura carretera y educativa en Baja California, inversión que permitirá la generación de 64 mil 257 empleos. Así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, detalló que una de las principales acciones será la conservación de 2,469 kilómetros de la Red Carretera Federal, además de la reconstrucción de cuatro puentes y la ampliación de infraestructura educativa en Tijuana.

El funcionario explicó que se invertirán 316 millones de pesos en la reconstrucción de los puentes Arrastras, Agua Amarga, San Hipólito y La Gringa, que en conjunto suman 830 metros de longitud. Tres de estas estructuras estarán concluidas en febrero y la última se prevé que se finalice en junio de este año.

Indicó que los nuevos puentes tendrán mayor resistencia ante fenómenos naturales, pues los cuatro han sido afectados previamente por huracanes, así estas nuevas estructuras les permitirán soportar mayores flujos de agua y brindar mayor seguridad.

Jesús Esteva Medina Conferencia del Pueblo (Especial)

En cuanto a inversión mixta con BANOBRAS, se construirá un Bypass en la autopista Tijuana–Ensenada, con un tramo de 25 kilómetros entre Jatay y el Libramiento Ensenada, paralelo a la carretera 1D, con una inversión de 4 mil 300 millones de pesos. Esta obra contará con cuatro carriles, cuatro puentes, tres entronques y un túnel, y permitirá reducir la saturación vial en la zona de Bahía de Salsipuedes.

Asimismo, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se construye el Viaducto Elevado de Tijuana, con una inversión de 14 mil millones de pesos y una longitud total de 11 kilómetros, y cuyo primer tramo (de siete kilómetros) ya fue concluido y conecta Garitas, Centro y Playas de Tijuana; el segundo tramo, abrirá a la circulación en febrero y se espera mejore el acceso al aeropuerto.

Respecto al MegaBachetón 2026, se destinarán 2,274 millones de pesos para atender carreteras libres de peaje, pavimentar 555 kilómetros, realizar bacheo en 1,914 kilómetros y reforzar el señalamiento en 4,010 kilómetros, además de incorporar un Tren de Pavimentación para agilizar los trabajos.

En materia de infraestructura educativa, Esteva Medina informó que continúa la construcción del Bachillerato Tecnológico de Tijuana, con una inversión inicial de 67 millones de pesos, para 12 aulas que beneficiarán a 1,080 estudiantes. El plantel será ampliado con nueve aulas adicionales, con un presupuesto extra de 29 millones, alcanzando una inversión total de 96 millones de pesos.

Finalmente, destacó la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Baja California, con una inversión de 433 millones de pesos, que contará con aulas, laboratorios, biblioteca, gimnasio, áreas deportivas y cafetería.