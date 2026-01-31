Animales policías de Tamaulipas recibirán cuidados contra el gusano barrenador

Tamaulipas refuerza cuidado de animales policiales La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas puso en marcha una campaña preventiva permanente para proteger a los animales de servicio del gusano barrenador, con revisiones constantes y atención oportuna para evitar riesgos a su salud y desempeño

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) inició una campaña preventiva permanente enfocada en proteger a los animales de servicio que forman parte de los distintos agrupamientos policiales del estado, ante el riesgo que representa el gusano barrenador.

La estrategia está dirigida a los zooelementos que participan en tareas de seguridad pública y contempla acciones continuas de revisión, control y atención oportuna, con el objetivo de prevenir afectaciones a su salud y reducir cualquier riesgo sanitario que pueda comprometer su bienestar o su desempeño operativo.

De acuerdo con la dependencia, la campaña se aplicará de manera constante en todos los agrupamientos policiales que cuentan con este tipo de animales, como parte de una política preventiva centrada en su cuidado integral, al considerarlos un componente clave en diversas labores de seguridad.

La SSPT subrayó que mantener una vigilancia sanitaria permanente permite evitar lesiones, infecciones y complicaciones asociadas a esta plaga, por lo que el seguimiento puntual y el mantenimiento constante son fundamentales para preservar la integridad de los animales que apoyan a las corporaciones policiales.