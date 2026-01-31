Destituyen a la secretaria de Turismo de Chiapas tras polémica en viaje oficial a España

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tomó la decisión de destituir a María Eugenia Culebro Pérez como titular de la Secretaría de Turismo del Estado, luego de que se difundieran en redes sociales vídeos e imágenes polémicos de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 realizada en Madrid, España.

La FITUR es un evento internacional importante donde países y estados promocionan su potencial turístico, busca atraer inversiones y muestran sus destinos a operadores turísticos, autoridades y empresarios de todo el mundo. Chiapas se encontraba representada con su presencia turística en Europa.

Durante la estancia de la delegación chiapaneca en Madrid, circuló en redes sociales un video en el que aparecen integrantes del grupo de trabajo en actividades festivas, incluidos momentos con mariachis y bebidas alcohólicas que no formaban parte de la agenda oficial de trabajo. En uno de los clips, el secretario particular de la exfuncionaria sostiene una copa mientras el cantante Carlos Rivera interpreta Cielito Lindo.

Además de las escenas de fiesta, también se difundieron fotografías de María Eugenia Culebro y su equipo en sitios turísticos de la capital española, como la Puerta de Alcalá, lo que generó más críticas entre la ciudadanía y en medios de comunicación sobre si este tipo de actividades eran aprobadas durante una comisión oficial.

La difusión de estos materiales provocó indignación pública y cuestionamientos sobre el uso del tiempo y los recursos públicos destinados al viaje. Ciudadanos y sectores empresariales consideraron que las imágenes mostraban un comportamiento inconsistente con las funciones oficiales que debían cumplirse en un evento de promoción internacional.

En respuesta a esto, el gobernador Ramírez Aguilar anunció la salida inmediata de Culebro Pérez de la Secretaría de Turismo. La decisión se comunicó oficialmente a través de las redes sociales del mandatario estatal.

Para sustituir a Culebro, el gobernador nombró a Segundo Guillén Gordillo como el nuevo secretario de Turismo de Chiapas. Guillén era hasta entonces coordinador general ejecutivo de la misma dependencia y forma parte del equipo cercano de Ramírez Aguilar.

En su mensaje oficial, el gobernador destacó la importancia de transparencia, compromiso y responsabilidad en el servicio público, especialmente cuando se representa al estado en el extranjero. Señaló que la nueva gestión trabajará para mantener y fortalecer los proyectos de promoción turística de Chiapas.

Aunque la Secretaría de Turismo no dio declaraciones públicas detalladas sobre las grabaciones ni sobre la decisión, diversos sectores señalaron que la falta de resultados claros en materia de acuerdos, inversiones o nuevas rutas turísticas tras la FITUR también fue un factor en la percepción pública negativa del viaje.

Las críticas se centraron en que lo mostrado en redes sociales parecía centrarse en actividades recreativas más que en la promoción efectiva de Chiapas como destino turístico, lo que generó descontento entre ciudadanos y expertos del sector.

La destitución de una funcionaria por este tipo de polémica pone sobre la mesa el debate sobre la ética del servicio público, el uso de recursos oficiales en viajes al extranjero y la responsabilidad de quienes representan a entidades federativas en eventos internacionales.