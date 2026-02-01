Gobernador de Puebla supervisa el 40% de avance en la modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala

Puebla continúa impulsado la modernización de la carretera Puebla-Tlaxcala, un proyecto estratégico, que impacta directamente en la movilidad de 1.6 millones de personas y que se posicionará como un referente de infraestructura soberana al ejecutarse bajo un esquema de optimización de recursos que reduce el costo de obra a una tercera parte del valor de mercado.

El proyecto consta de la rehabilitación de 6.3 kilómetros de vía que forman parte del plan maestro de conectividad que incluye el futuro Periférico 5 de Mayo.

El gobernador poblano, Alejandro Armenta, destacó que este modelo de gestión pública es posible gracias al uso de maquinaria propia y a la colaboración estratégica con Petróleos Mexicanos (PEMEX), instancia que provee insumos clave para la pavimentación.

Esta metodología permite que el presupuesto público rinda más, eliminando los sobrecostos de intermediación y garantizando que el beneficio social llegue directamente a las comunidades que padecieron el abandono vial durante casi una década.

La Secretaría de Infraestructura subrayó que la modernización del bulevar y la carretera interestatal no solo agiliza los tiempos de traslado para estudiantes y trabajadores, sino que fortalece la seguridad vial y la imagen urbana del estado. Con acciones de este tipo, Puebla reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que prioriza la eficiencia técnica y la justicia social, transformando los accesos carreteros en verdaderos ejes de prosperidad compartida para la región centro del país.