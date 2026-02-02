Bloqueo provoca cierre total en la Autopista del Sol y Carretera Federal México Toluca

Caos vehicular en Autopista del Sol debido a un bloqueo que realizan desde temprano algunos pobladores y transportistas de la zonas.

La carretera federal México-Acapulco y la Autopista del Sol registra un caos vehicular debido a un bloqueo que realizan desde temprano algunos pobladores y transportistas de la zonas. Este bloqueo mantiene cerrado ambos sentidos provocando afectaciones principalmente debido al flujo de viajeros que regresan a sus hogares luego del puente vacacional.

Los manifestantes provenientes de los municipios de Juan R. Escudero y Tecoanapa, solicitan una intervención del gobierno federal que les brinde seguridad y frene el ingreso de grupos armados y la presencia de autodefensa en la zona, pues solo ha generado un clima de inseguridad e incertidumbre.

Las autoridades llegaron a la zona que se encuentra bloqueada con vagonetas y vehículos de transporte público, con la intensión de lograr un acuerdo y aunque hasta el momento se han realizado tres mesas de dialogo ninguna ha tenido el éxito esperado por lo que el cierre continua.

Los afectados por el bloqueo buscan otras alternativas para llegar a sus destinos, algunas siguen su camino a pie pero quienes no pueden tomar esta opción permanecen en la zona esperando un avance. Las centrales camioneras también han tenido que retrasar las salidas de los autobuses y hasta el momento no se conoce la hora en que pueda ser retirado el bloqueo.