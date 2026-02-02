Gobernador de Sinaloa nombra dos nuevos subsecretarios de su gabinete

Toma de protesta a nuevos miembros del gabinete del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya tomo la decisión de nombrar a dos nuevos miembros en su gabinete. El primero de ellos fue a David Eduardo Vargas Rodríguez, como secretario de Normatividad e Información Registral, de la Secretaría General de Gobierno, el segundo Francisco Javier Barrón Aguayo como nuevo subsecretario de Desarrollo Sustentable, de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

Ambos funcionarios ya formaban parte de la administración estatal en otros cargos.

La decisión fue declarada en su despacho de Palacio de Gobierno , donde el gobernador les tomo protesta de ley para entregarles sus respectivos nombramientos.

Rocha solicito a los funcionarios cumplir de manera eficiente con sus nuevas responsabilidades y que estas se vea reflejadas en los resultados entregados a la población sinaloense.