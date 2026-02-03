Autoridades de Salud de Morelos llaman a la vacunación y vigilancia para prevenir el sarampión

Las autoridades sanitarias del estado de Morelos hicieron un llamado a la población para mantener alta la guardia ante el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a niñas, niños, adolescentes y adultos. El objetivo principal es prevenir la propagación del virus mediante la vacunación oportuna y la vigilancia epidemiológica en toda la entidad.

La Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), exhorta a madres, padres, tutores, personal de salud y del sector educativo a revisar y completar los esquemas de vacunación de sus familiares y a no bajar la guardia ante cualquier síntoma que pueda indicar la presencia del sarampión.

La responsable estatal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, Norma Angélica Cervantes Arteaga, explicó que el sarampión es una infección que se transmite con facilidad de persona a persona y que su prevención depende en gran medida de la aplicación adecuada de la vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis (vacuna SRP). Señaló que esta vacuna no solo protege a quienes la reciben, sino que también ayuda a detener la transmisión dentro de la comunidad.

“La vacunación es la herramienta más efectiva para proteger la salud de las niñas, niños y comunidad en general. Contar con esquemas completos no sólo evita complicaciones graves, sino que también rompe la cadena de transmisión”, dijo Cervantes Arteaga, al tiempo que invitó a las familias a visitar su unidad de salud más cercana para aplicar las dosis faltantes.

Además de la vacunación, las autoridades enfatizaron la importancia de mantener medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos, y de estar atentos a los síntomas característicos de la enfermedad. Entre los signos más conocidos se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis, manchas blancas dentro de la boca y un sarpullido rojo que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a una unidad de salud y evitar la automedicación.

De acuerdo con el reporte más reciente de la vigilancia epidemiológica estatal, se han registrado seis casos confirmados de sarampión en Morelos durante las primeras semanas de 2026, y todos ellos han sido clasificados como casos importados, es decir, personas que llegaron a la entidad con la infección desde otros lugares.

La vigilancia epidemiológica permanente es clave para detectar a tiempo los casos sospechosos y tomar medidas inmediatas para evitar la transmisión local. Equipos de salud están monitoreando de cerca cualquier caso sospechoso, buscando contactos cercanos y aplicando acciones de respuesta rápida.

También se ha recomendado especialmente revisar la Cartilla Nacional de Salud para niñas, niños y adolescentes, y asegurarse de que cuenten con todas las dosis recomendadas de la vacuna SRP que protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis.

Las autoridades reiteran que la prevención es una responsabilidad compartida, y que la participación de toda la comunidad es fundamental para proteger a los grupos más vulnerables y mantener bajo control esta enfermedad que, aunque prevenible, puede causar complicaciones graves si no se atiende a tiempo.