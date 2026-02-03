Mara Lezama supervisa atención gratuita en la Unidad del Bienestar Cancún

atención gratuita en la Unidad del Bienestar Cancún La gobernadora de Quintana Roo recorrió la Unidad del Bienestar Cancún 2 para verificar que los servicios de salud, sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad. Destacó que la red ya ha otorgado más de 511 mil atenciones en el estad.

Mara Lezama Espinosa, Gobernadora del estado de Quintana Roo, realizó un recorrido por la Unidad del Bienestar Cancún 2 para revisar de primera mano cómo están operando los servicios de salud y confirmar que la atención a la gente sea digna, cercana, de calidad y totalmente gratuita, especialmente para quienes más lo necesitan.

Acompañada por la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la mandataria estatal explicó que este tipo de supervisiones permiten asegurar que los beneficios realmente lleguen a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, al reiterar que la salud es una prioridad dentro de su gobierno humanista con corazón feminista.

En esta unidad se ofrecen consultas médicas generales, servicios de enfermería, estudios como ultrasonidos y electrocardiogramas, atención dental, toma de muestras, optometría, farmacia con 110 claves disponibles y una Unidad Móvil de mastografías digitales, lo que permite acercar servicios integrales directamente a la población.

La gobernadora recordó que la Red de Unidades del Bienestar fue creada para responder a las necesidades reales de las zonas con mayor marginación y pobreza en Quintana Roo, dando prioridad a personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, con enfermedades crónico-degenerativas y a adultos mayores que no tienen acceso a servicios básicos de salud.

De acuerdo con datos de la administración estatal, esta estrategia ha permitido otorgar más de 511 mil servicios y atender a más de 106 mil personas en todo el estado en lo que va del actual gobierno.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con 12 Unidades del Bienestar, una en cada municipio y dos en Cancún, con una inversión anual cercana a los 245 millones de pesos, como parte de una política pública enfocada en el bienestar social.

“Seguimos trabajando porque el bienestar se construye con hechos, con justicia social y con amor al pueblo”, concluyó la gobernadora.

Por su parte, Ana Paty Peralta señaló que las unidades ubicadas en la región 234 y en la supermanzana 23 han sido de gran apoyo para miles de cancunenses que hoy pueden acceder a servicios médicos sin costo.

En el recorrido también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el secretario de Bienestar, Pablo Bustamante; el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado; el director de la Unidad, Manuel Alejandro Caña; y la coordinadora médica estatal de la Red de Unidades del Bienestar, Clara Sosa Puc.