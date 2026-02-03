Más de 30 mil verificados en Puebla: nueve de cada diez autos pasan la prueba vehicular

Verificación de autos en Puebla En enero de 2026 se realizaron más de 30 mil pruebas de verificación vehicular en Puebla y casi el 91% resultó aprobada

Durante enero, el primer mes de este año 2026, los centros autorizados de verificación vehicular en Puebla practicaron 30 mil 677 pruebas a vehículos de uso particular y público, como parte del programa integral de calidad del aire que impulsa el gobernador Alejandro Armenta. De ese total, el 90.94 por ciento obtuvo un resultado aprobatorio.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado, Mayra Orellana Caballero, detalló que en ese periodo se entregaron 6 mil 141 hologramas doble cero, 19 mil 586 hologramas tipo 1 y 577 hologramas tipo 2, mientras que 2 mil 779 unidades no lograron aprobar la prueba y recibieron constancia de no aprobado.

De acuerdo con la funcionaria estatal, los resultados de enero de este año son muy similares a los registrados en el mismo mes de 2025 en el caso de los vehículos de combustión interna, no obstante, destacó un incremento en el número de certificados otorgados a unidades híbridas y eléctricas.

En ese rubro, explicó, los certificados pasaron de 368 a 553, lo que refleja una mayor adopción de nuevas tecnologías por parte de los automovilistas y un impacto positivo en la mejora de la calidad del aire.

Mayra Orellana subrayó que la verificación vehicular tiene un objetivo estrictamente ambiental y no recaudatorio, por lo que llamó a las y los propietarios de vehículos a cumplir con este programa de manera responsable.

Finalmente, señaló que la participación ciudadana es clave para avanzar en el equilibrio del medio ambiente y en la protección de la salud de la población en el estado.