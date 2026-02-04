Estudiantes de la UT ganan primer lugar en Feria Internacional de Ciencias Tailandia

BAN - BOT

La rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT), Mara Grassiel Acosta González, informó que BAN-BOT es el nombre del proyecto con el que Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, estudiantes de la carrera de Mecatrónica BIS, obtuvieron el primer lugar en la Feria Internacional de Ciencias Phatthalung International Science Fair 2026 en Tailandia, bajo la asesoría de Diego Arturo Soto Monterrubio y José Antonio Rodríguez Ahumada, docentes de la universidad.

Acosta González explicó que el proyecto consiste en un asistente humanoide con inteligencia artificial (IA), diseñado para brindar apoyo a personas adultas mayores, fomentar la interacción social y ofrecer acompañamiento personalizado mediante modelos avanzados de lenguaje con enfoque humanista, así como apoyo educativo para estudiantes

La directiva reveló que en la Feria Internacional de Ciencias de Tailandia participaron más de 39 equipos de distintos países, con proyectos de alto impacto en el área de ciencia y tecnología. Asimismo, añadió que BAN-BOT obtuvo su acreditación para competir en esta feria tras recibir el Premio Platino en EMPRENDAY 2025, Encuentro Iberoamericano de Ciencia y Tecnología de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

La rectora recalcó que este reconocimiento representa un gran impacto en la formación integral de las y los estudiantes, fortalece el prestigio internacional de la Universidad Tecnológica de Altamira y consolida su compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo del talento joven y la vinculación académica.

