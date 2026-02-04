Guanajuato se posiciona como referente del sector western en Dallas

El gobierno de Guanajuato mantiene la estrategia de impulsar un crecimiento económico con enfoque social, sostenible e incluyente, por ello nueve empresas guanajuatenses participaron en la feria The Western & English Sales Association (WESA), realizada del 21 al 24 de enero pasados en el Dallas Market Center, en Texas, Estados Unidos, donde se posicionó como un referente.

La participación del estado tiene como objetivo proyectar a Guanajuato como un referente global en el segmento western, así como abrir nuevas oportunidades de exportación para micro y pequeñas empresas del estado.

Este evento es considerado el foro comercial más importante del mundo vaquero con más de 100 años de trayectoria, las empresas participantes exhibieron productos como botas vaqueras, chamarras, bolsos, cintos, artículos de piel y joyería, los cuales tuvieron destacada aceptación entre compradores internacionales provenientes de Texas, California, Illinois, Nueva Jersey, Florida, Virginia, Oregon, así como de países como Canadá y España.

La estrategia de participación se alineó a cuatro ejes fundamentales: el fortalecimiento de marca de los sectores cuero-calzado, marroquinería, proveeduría y artesanías; la generación de inteligencia comercial a partir del análisis de tendencias internacionales; la expansión de mercados mediante la vinculación con compradores mayoristas y retail y el desarrollo sostenible, promoviendo la inclusión de MiPyMEs en la cadena de exportación y fortaleciendo el empleo local.

Luego de esta colaboración, Guanajuato concretó una amplia cartera de contactos con más de 30 compradores internacionales, además de que se estimaron ventas por 380 mil dólares a corto plazo, 419 mil dólares a mediano plazo y 533 mil dólares a largo plazo, lo que puede derivar en una consolidación de las marcas guanajuatenses en Norteamérica.

Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno de la Gente, de generar prosperidad compartida, impulsar la internacionalización de las empresas locales y consolidar a Guanajuato como un estado con vocación exportadora, en línea con la visión de la Gobernadora.