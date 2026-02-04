Profa. Ramona Calderón Hernández ganadora del Premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez” 2026

Jurado para elección de ganadora al Premio Estatal al Mérito Social "Agustina Ramírez" 2026.

La profesora normalista rural, originaria de San Ignacio, Ramona Calderón Hernández, fue seleccionada por unanimidad ante el jurado para recibir el Premio Estatal al Mérito Social “Agustina Ramírez” 2026.

La decisión fue tomada por el jurado calificador, presidido por Gloria Himelda Félix Niebla, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), acompañada por Ana Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos; José Isabel Ibarra Valdivia, Coordinador de Asesores del Ejecutivo; y el Dip. Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, en representación del H. Congreso del Estado, después de realizar un análisis a 31 propuestas recibidas

“Advertimos que hay una clara unanimidad para que la galardonada en la edición 2026 recaiga en la maestra Ramona Calderón Hernández. Es un reconocimiento a la maestra normalista y rural; por ello, comisionamos a la Subsecretaría de Vinculación Social de la SEPyC para realizar los contactos correspondientes con quien ha sido designada” declaró la secretaria de Educación .

El galardón será entregado el próximo 14 de febrero, en una ceremonia que será presidida por el Gobernador Rubén Rocha Moya con motivo de la conmemoración del aniversario de la heroína “Agustina Ramírez”, donde la ganadora recibirá una medalla de oro con la efigie de Agustina Ramírez y el Escudo del Estado de Sinaloa, además de un estímulo económico de 50 mil pesos.

​De las 31 propuestas analizadas, 21 correspondieron a mujeres con una amplia trayectoria en la docencia. Al considerar los méritos de la galardonada, Félix Niebla subrayó que la profesora ha recorrido la sierra sinaloense en planteles de comunidades como La Huerta, Las Azoteas, Casa de Tejas, El Palmar y Ajoya.

​“Hablar de ella es referirnos a una maestra que nunca esperó que el camino fuera fácil y, sin embargo, lo sigue recorriendo con el mismo amor y pasión. Coincido con el jurado en que todos los perfiles son meritorios, pero me sumo a la propuesta de la maestra Ramona”, expresó la titular de SEPyC.

Desde su instauración en 1979, el Estado ha reconocido a 47 mujeres ilustres. Durante la administración del Dr. Rubén Rocha Moya