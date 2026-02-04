Puebla impulsa el Mundialito como política de Estado

El Gobierno del Estado de Puebla anunció una serie de acciones enfocadas al fortalecimiento del deporte, el desarrollo social y la promoción de productos poblanos, destacando como eje principal la realización del llamado Mundialito, un proyecto que busca posicionar al deporte como una política de Estado y una herramienta de transformación social .

Autoridades estatales señalaron que el deporte en Puebla ha dejado de ser solo un programa temporal para convertirse en una estrategia permanente, con sustento legal e institucional. El Mundialito representa una oportunidad para fomentar la inclusión, la convivencia social y la prevención de la violencia, además de impulsar actividades culturales y educativas de manera paralela .

En este contexto, se resaltó la creación de la primera Universidad del Deporte en México, así como la consolidación de la Secretaría del Deporte del Pueblo, acciones que buscan garantizar el acceso al deporte como un derecho y no como una actividad limitada a ciertos sectores. Las autoridades subrayaron que el deporte, junto con la cultura y la educación, es clave para atender las causas de la inseguridad y fortalecer el tejido social en el estado .

De manera complementaria, se informó sobre proyectos de desarrollo sostenible que acompañan esta visión integral, como la instalación de paneles solares en escuelas y edificios públicos, lo que permitirá reducir hasta en un 80 por ciento el costo del consumo eléctrico. Estas acciones forman parte de una política de justicia social y cuidado del medio ambiente, respaldada por la operación de la fábrica de paneles solares “Tonali”, impulsada con inversión privada y capital de migrantes poblanos radicados en Estados Unidos .

Asimismo, se dio a conocer el avance en el rescate del río Atoyac, mediante la instalación de 400 biodigestores que permiten el tratamiento de aguas residuales y contribuyen a la recuperación de cuencas hídricas con décadas de contaminación, beneficiando directamente a comunidades locales .

En un segundo momento, las autoridades destacaron la proyección internacional del mezcal poblano, que continúa consolidándose como uno de los productos emblemáticos del estado. Se anunció la participación de productores poblanos en la feria internacional Wine Paris, uno de los encuentros más importantes del mundo en materia de vinos y bebidas espirituosas, con el objetivo de abrir nuevos mercados y generar contratos de exportación .

También se presentó una edición especial del Mezcal Puebla 5 de Mayo, diseñada para apoyar a pequeños productores que enfrentan dificultades para comercializar sus marcas. Además, se oficializó que Puebla será sede de la décima edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, evento de talla internacional que permitirá posicionar al mezcal poblano en el mercado global .

Actualmente, la industria mezcalera en Puebla cuenta con alrededor de 600 marcas y genera empleo directo para cerca de 14 mil personas, principalmente en regiones como la Mixteca poblana. En años recientes, los mezcales del estado han obtenido múltiples medallas internacionales, confirmando su calidad y prestigio .

Puebla apuesta por un desarrollo integral que une deporte, sustentabilidad y tradición, proyectando al estado tanto en el ámbito social como en el internacional.