Autoridades de Sinaloa conmemoran aniversarios de la Constitución

En una ceremonia oficial y solemne en el que se rindió honores a los símbolos patrios en la plaza cívica de Palacio de Gobierno encabezados por la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, autoridades estatales y militares conmemoraron el 169 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1857 y el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917

La ceremonia fue encabezada por la lic. Ana Francis Chiquete Elizalde, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya.

“La conmemoración de nuestra Constitución cobra un sentido especial cuando todas las instancias Estado concurren desde sus atribuciones y en un marco de coordinación institucional, para fortalecer el Estado de derecho y hacer efectivos los derechos que en ella se consagran. Nuestra Constitución es el consenso fundamental de una nación que reconoce la misma dignidad y los mismos derechos a todas las personas in distinción de origen, condición social, creencias o pensamiento” indico la licenciada durante su discurso.

Después del izamiento de bandera, las autoridades e invitados se dirigieron al monumento a Don Venustiano Carranza, donde se montó una Guardia de Honor y se leyó una reseña biográfica del ex presidente de México.

Para finalizar se dio el Toque Tres de Diana, por la banda de guerra de la Guardia Nacional.