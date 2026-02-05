Gobernador de Sinaloa asiste a ceremonia del 109 Aniversario de la Constitución, en Querétaro

Gobernador Rubén Rocha asiste a evento de Aniversario de la Constitución, en Querétaro

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió como invitado de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la ceremonia por el 109 Aniversario de la Constitución de 1917, que tuvo lugar en el Teatro de la República, en el centro histórico de Querétaro.

El mandatario estatal formó parte del grupo gobernadoras y gobernadores que acompañó a la presidenta junto a los representes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como secretarios del gabinete federal.

La ceremonia se llevó a cabo en el mismo histórico recinto en el que hace 109 años el Constituyente firmó la carta magna que rige la vida política del país.