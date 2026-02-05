Puebla inaugura centros LIBRE en Tlaola y Pahuatlán

El gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de las Mujeres, realizó un encuentro con integrantes de los Comités “El Libre es Nuestro” en los centros de Tlaola y Pahuatlán, donde también se llevó a cabo el corte de listón de estos espacios.

Estos centros tienen el propósito de reforzar la atención y el acompañamiento comunitario a poblanas, brindando orientación y acompañamiento para fortalecer sus derechos, a partir del reconocimiento de que todas las personas merecen vivir con dignidad, seguridad y bienestar.

La secretaria Yadira Lira Navarro señaló que el trabajo comunitario y el acceso a información confiable permite transformar realidades en las familias y los municipios. .

El respaldo del gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido ampliar el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM). En 2026, Puebla pasará de 25 a 37 centros, con mayor presencia institucional y atención cercana.

“Aquí encontramos orientación, escucha y apoyo. Saber que hay un lugar donde nos acompañan y toman en cuenta nuestras opiniones, nos da confianza para seguir adelante y fortalecer a nuestras familias”, expresó una usuaria del Centro de Pahuatlán.

Finalmente se reconoció la labor de quienes integran los Comités “El Libre es Nuestro”, pues impulsan la autonomía, la participación comunitaria y la consolidación de una política pública cercana, participativa y alineada con la visión humanista del gobierno de Puebla.