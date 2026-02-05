Sinaloa construye espacios para el deporte y la convivencia en Culiacán

Gobierno de Sinaloa rehabilita espacios de recreación y reconstruye a una cancha para práctica deportiva en diferentes sectores de Culiacán, proyectos que forman parte de las obras de infraestructura social básica para beneficio directo de la ciudadanía, las cuales presentan un avance aproximado del 80 por ciento.

Estos proyectos se logran gracias al trabajo conjunto entre la secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y forman parte de la política social del gobernador Rubén Rocha Moya, enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos constató el avance de estos trabajos, que forman parte de la estrategia del Estado para recuperar espacios que antes estaban en abandono y transformarlos en áreas que fomentan la convivencia, la recreación y la vida comunitaria.

“Estas canchas están pensadas para las familias, para que nuestras niñas, nuestros niños y los jóvenes cuenten con un espacio digno, seguro y adecuado donde puedan jugar, convivir y desarrollarse de manera sana, pues el objetivo es fortalecer el tejido social, promover la convivencia y llevar bienestar a las colonias, creando entornos que impulsen una mejor calidad de vida para todas y para todos”, señaló el funcionario.

Se requirió una inversión de más de 11 MDP del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para crear estos espacios que ofrecen áreas dignas, seguras y funcionales donde las familias pueden reunirse, practicar deporte y jugar en entornos adecuados.

Los trabajos también contemplan iluminación y equipamiento urbano que hacen los espacios más seguros e incluyentes.

Vecinos del fraccionamiento Los Huertos reconocieron los beneficios de esta obra y compartieron su opinión sobre el impacto positivo que tendrá en la niñez y juventud de la colonia.

“Es lo mejor que puede pasar a esta cancha, porque anteriormente era una cancha que era pura tierra con piedra. Aquí entrenaba un equipo y ya, con la cancha totalmente rehabilitada, con césped artificial y todo, va a quedar de maravilla, no nada más para el equipo, sino para la comunidad juvenil que hay aquí, para toda la niñez de aquí de la colonia Los Huertos”, expresó un vecino del sector.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de SEBIDES, refrenda su compromiso de crear obras que mejoran la vida diaria de las personas y generan bienestar para las familias sinaloenses.