Tamaulipas refuerza acciones para proteger al ganado del gusano barrenador

El gobierno de Tamaulipas intensifica sus esfuerzos para prevenir y controlar la amenaza del gusano barrenador del ganado, una plaga que puede causar graves daños a los animales y ha generado preocupación en todo el país.

En una jornada realizada en el municipio de Hidalgo, autoridades estatales y productores pecuarios se reunieron para intercambiar información sobre cómo identificar el gusano barrenador y las medidas que se aplican para evitar su propagación. Durante el encuentro, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, explicó paso a paso qué deben observar los ganaderos y cómo reportar cualquier sospecha sin temor a sanciones.

Este parásito, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, causando dolorosas infecciones y, en casos severos, la muerte del animal. Por eso, la capacitación para detectar a tiempo los signos de infestación es clave.

Acciones que se están tomando para controlar al gusano barrenador

Durante la reunión informativa, el personal del gobierno estatal entregó cicatrizantes de manera gratuita a los productores para que puedan atender cualquier herida en su ganado de inmediato, evitando la formación de “gusaneras”, zonas donde las larvas se alojan y se multiplican.

Además de las charlas y el apoyo con medicinas básicas, las autoridades han insistido en que cualquier ganadero que identifique algo sospechoso en sus animales debe reportarlo a las instancias correspondientes con confianza, ya que no habrá cuarentenas ni sanciones por hacerlo; la prioridad es salvar al mayor número de animales posible.

Coordinación con productores y técnicos﻿

Este tipo de jornadas no es la primera acción en la entidad. Desde 2025, la Secretaría de Desarrollo Rural ha emprendido varias actividades para mantener a Tamaulipas como un estado libre del gusano barrenador: desde la instalación de trampas para moscas hasta la capacitación de técnicos y productores en detección temprana.

También hay registros de esfuerzos de capacitación con universidades e instituciones especializadas en veterinaria, con el objetivo de formar a más personas en la identificación y manejo rápido de posibles brotes.

La ganadería es una actividad muy importante para la economía de Tamaulipas y otras entidades del norte de México. Incluso a nivel internacional, la presencia de este parásito ha generado acciones entre países. Por ejemplo, Estados Unidos ha tomado medidas adicionales para frenar su avance hacia el norte de su frontera con México.

﻿Aunque Tamaulipas aún conserva su estatus de estado libre del gusano barrenador, el riesgo persiste en zonas cercanas del país y de Centroamérica, por lo que la participación activa de los productores y la sociedad en general es esencial para proteger a los animales y garantizar la sanidad del sector.

Con estas estrategias preventivas y el trabajo conjunto entre autoridades y ganaderos, el estado busca no solo mitigar la amenaza actual, sino también fortalecer su capacidad de respuesta ante cualquier posibilidad de infestación en el futuro.