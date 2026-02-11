Gobernador Armenta supervisa incendio en Sierra Negra; reportan 70% de control

Incendio en Sierra Negra; reportan 70% de control

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, realizó un sobrevuelo en la zona afectada por el incendio forestal en la Sierra Negra, al sur del estado, para supervisar las labores de combate y control del siniestro.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio presenta un 70 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación, con una afectación estimada de 150 hectáreas. Autoridades estatales informaron que no existe riesgo para la población ni para zonas habitacionales.

El mandatario estuvo acompañado por el coordinador general de Protección Civil y Gestión de Riesgos, coronel Bernabé López Santos, con quien constató desde el aire las maniobras del helicóptero asignado para apoyar en la extinción del fuego.

En tierra trabajan brigadas integradas por elementos de Protección Civil estatal, la Policía Forestal, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Brigada Coyote 7 y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). En total, participan alrededor de 50 brigadistas en las labores.

El gobernador Alejandro Armenta aseguró que no bajarán la guardia hasta sofocar por completo el incendio. “Un incendio para nosotros tiene consecuencias devastadoras; un árbol tarda décadas en crecer y segundos en consumirse”, expresó.

Asimismo, anunció que en la Sierra Negra se instalará un laboratorio de germoplasma y un vivero forestal para producir plantas que permitan reforestar las áreas afectadas.

Por su parte, el coronel Bernabé López Santos informó que el incendio inició el pasado domingo. El lunes se había alcanzado 100 por ciento de control y 80 por ciento de liquidación; sin embargo, las condiciones de viento y la topografía provocaron su reactivación y expansión.

El funcionario estimó que en un plazo de entre 48 y 72 horas podría quedar completamente liquidado el siniestro. También detalló que en lo que va del año se han registrado 41 incendios en el estado, con una superficie afectada de 765 hectáreas.

La delegada de CONAFOR en Puebla, Carmen Rosana Estrada Ávila, reconoció la respuesta inmediata del gobierno estatal y señaló que 19 elementos de la comisión se sumaron al combate del fuego, junto con equipo especializado.

En tanto, el presidente municipal de Vicente Guerrero, Efraín Ginez González, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y reiteró su compromiso para apoyar en las tareas de reforestación y recuperación de la zona.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al encender fogatas en áreas boscosas, asegurarse de apagarlas completamente y evitar dejar objetos como vidrios o metales que puedan provocar incendios. El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso de proteger el medio ambiente y la seguridad de las comunidades cercanas.