Fiscalía de Morelos inicia investigaciones por homicidio de funcionario de Yautepec

Lugar del homicidio del Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec (Corresponsales MX)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos dio a conocer que ha iniciado las indagatorias para esclarecer los hechos en torno al homicidio del director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Héctor Meza Maldonado.

El hecho se registró la noche del miércoles 11 de febrero, cuando, de acuerdo con reportes, el funcionario circulaba a bordo de una motocicleta junto a otro hombre sobre el Par Vial Oaxtepec-Cocoyoc.

Meza Maldonado perdió la vida en el lugar aunque elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al momento del reporte.

La Fiscalía Morelos reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación en torno a los hechos, que están siendo abordados por las fiscalías regionales y especializadas correspondientes.