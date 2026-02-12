Largas filas y alta demanda marcan vacunación contra el sarampión en Culiacán

Desde temprano por la mañana, cientos de personas comenzaron a llegar al módulo de vacunación contra el sarampión instalado en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, motivadas por la creciente preocupación ante el repunte de casos de esta enfermedad en el estado y en el país.

La jornada, organizada por la Secretaría de Salud de Sinaloa, registró una afluencia considerable de ciudadanos de diferentes edades, quienes se formaron en largas filas con la esperanza de recibir la dosis que los proteja contra el virus altamente contagioso.

Campaña abierta a múltiples grupos de edad

El módulo de vacunación no solo atendió a niños y niñas, sino también a adolescentes y adultos que no cuentan con registro de vacunación previo. Según la dependencia de salud, pueden acudir a recibir la dosis:

Niñas y niños de 6 a 11 meses

Menores de 1 año, 18 meses y 6 años

Personas de entre 10 y 49 años que no tengan comprobante de vacunación

La jornada operó en un horario matutino, ampliado de 8:30 a 14:00 horas, con la intención de que el mayor número de familias pudiera aprovechar la oportunidad de inmunizarse sin interferir con sus actividades laborales o escolares.

La respuesta de la población fue tan positiva que, tras la alta asistencia registrada, las autoridades decidieron instalar nuevamente el módulo el jueves 12 de febrero, tanto en el Palacio de Gobierno como en las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán, con el mismo horario de atención.

En distintos puntos del módulo, se observaron a personas acompañadas de familiares, algunos nerviosos por la posibilidad de infección, otros conversando tranquilamente mientras esperaban su turno. Varias familias señalaron que acudieron porque “la noticia del brote se ha escuchado en todos lados” y consideraron importante proteger a sus seres queridos.

“No se trata solo de protegerme a mí, sino de no contagiar a los demás”, dijo una de las personas entrevistadas mientras se ajustaba la manga para la vacunación.

Demanda también en otros módulos

Además del Palacio de Gobierno, otras jornadas en Culiacán también han registrado alta demanda. En el Ayuntamiento, las vacunas se terminaron en pocas horas debido al gran número de asistentes, provocando que las autoridades instalaran puntos adicionales frente a la Catedral para intentar atender a más ciudadanos.

Las personas que por algún motivo no alcanzaron a vacunarse en estos módulos fueron orientadas a otros centros de salud y se les informó que se continuaría reforzando la campaña de vacunación en los próximos días.

La intensa participación de la población local responde en parte a lo que las autoridades han advertido en los últimos días: varios estados, incluyendo Sinaloa, se encuentran en alerta por el aumento de casos de sarampión, situación que ha llevado a reforzar la vacunación preventiva como medida clave para controlar la propagación de la enfermedad.

Con estas jornadas, las autoridades buscan eliminar dudas y brindar acceso a la protección a quienes aún no han completado su esquema de vacunación contra el sarampión. El objetivo principal es detener cualquier posible brote antes de que afecte a más personas, especialmente a los grupos más vulnerables como los niños pequeños.