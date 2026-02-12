Secretaria de Educación de Tamaulipas intensifica la supervisión en escuelas particulares con capacitación integral

Secretarua de Educación de Tamaulipas intensifica la supervisión en escuelas particulares con capacitación integral

En un esfuerzo por garantizar una educación más segura, ordenada y de calidad, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) organizó una Capacitación para Supervisores de Escuelas Particulares que incluyó herramientas y actualizaciones normativas para los encargados de supervisar planteles de todos los niveles educativos.

La jornada, que tuvo lugar recientemente, reunió a supervisores de escuelas particulares de nivel básico, medio superior, superior y escuelas normales, con el objetivo de reforzar la supervisión y el cumplimiento de la normativa educativa vigente en la entidad.

Según explicó Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SET, el encuentro brindó herramientas actualizadas que permiten a los supervisores realizar su labor de forma más eficiente. Estas herramientas incluyen lineamientos y criterios claros para identificar áreas de mejora en los planteles particulares e intervenir antes de que se presenten irregularidades graves.

Crespo Solís enfatizó que la capacitación es una parte fundamental de la estrategia para fortalecer la educación particular en Tamaulipas, especialmente en un momento en que las familias exigen mayor seguridad, transparencia y calidad educativa en todos los niveles.

La capacitación no solo incluyó a funcionarios de la SET, sino también a especialistas de distintas instancias estatales, lo que proporcionó un enfoque más completo sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento escolar.

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que abordó la importancia de garantizar condiciones estructurales seguras en los edificios escolares.

Protección Civil Estatal, que explicó normas y medidas de prevención de riesgos dentro de los planteles.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), con información sobre lineamientos sanitarios.

La Agencia Anticorrupción, que abordó la transparencia y la legalidad en los procesos dentro de las escuelas.

Esta participación multidisciplinaria permitió que los supervisores conocieran de primera mano las distintas áreas que deben ser monitoreadas para asegurar que los planteles cumplan con las normas que rigen la educación en la entidad.

La supervisión de escuelas particulares cobra relevancia en un contexto donde la población espera que todas las instituciones educativas, sin importar su carácter público o privado, cumplan con estándares mínimos de calidad y seguridad. Además, una supervisión efectiva puede prevenir irregularidades como la emisión de documentos sin validez oficial o malas prácticas administrativas.

En años recientes, diversas autoridades educativas han reforzado acciones para garantizar que las escuelas particular operen de acuerdo con la normativa oficial. Por ejemplo, una tendencia reciente ha sido intensificar la vigilancia para evitar la falsificación de certificados escolares, una problemática detectada en planteles de nivel medio superior.

La SET busca no solo cumplir con la ley, sino también impulsar una supervisión responsable que permita a las familias confiar en que los supervisores y autoridades educativas están atentos a la calidad educativa en cada plantel particular.

Al concluir el evento, Crespo Solís refrendó el apoyo de la Secretaría a los supervisores en su labor, y destacó la voluntad de las autoridades estatales en continuar con acciones que promuevan una educación pública y privada de excelencia para los estudiantes de Tamaulipas.