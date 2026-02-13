Celebra Puerto Interior 20 años con nueva guardería

. La Gobernadora resaltó que este proyecto forma parte de la visión del Gobierno de la Gente de impulsar la autonomía económica de las mujeres.

En el marco del 20 aniversario de Guanajuato Puerto Interior, la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inauguró la Guardería Vida, un espacio que fortalece la infraestructura social del complejo industrial y brinda mayor tranquilidad a las familias trabajadoras de la región.

La nueva guardería amplió su capacidad de atención de 106 a 252 niñas y niños, ofreciendo servicios de cuidado infantil seguros, incluyentes y con horario extendido de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Con ello se impulsa el bienestar familiar y se favorece la productividad en uno de los polos económicos más importantes del estado.

Durante su mensaje, la Gobernadora destacó que este proyecto responde a una necesidad laboral y humana, al brindar confianza y tranquilidad a madres y padres trabajadores. Subrayó que contar con espacios dignos para la niñez fortalece la permanencia laboral, especialmente de las mujeres, quienes representan el 45 por ciento de la plantilla en Puerto Interior.

. .

Con una inversión superior a 20.6 millones de pesos para la remodelación y ampliación del inmueble, la Guardería Vida contará con supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social y un equipo inicial de 70 colaboradoras y colaboradores. El espacio estará abierto también a familias de comunidades cercanas, como muestra de solidaridad y corresponsabilidad social.

La inauguración contó con la presencia del Delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo; la Presidenta Municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez; el Director de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana; el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán; así como madres de familia, diputados y ciudadanía.