Cinco muertos y 25 heridos al chocar un autobús y un tractocamión en Sonora

Accidente en Sonora deja cinco muertos y 25 heridos

A través de redes sociales, Protección Civil de Sonora informó que Cinco personas fallecieron y 25 resultaron heridas tras un accidente de tráfico entre un autobús y un tractocamión en la localidad de Caborca.

La dependencia reveló que el accidente ocurrió en el kilómetro 118 del tramo Sonoyta-Caborca, lugar al que se desplazaron efectivos de Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil. Hasta el momento, no se ha difundido la causa del accidente.

Las autoridades mencionaron que 9 de las 25 personas lesionadas continúan recibiendo atención médica y están “fuera de peligro”.

Mientras tanto, la empresa de autotransportes Tufesa comunicó que uno de los vehículos implicados en el choque es de su propiedad. Asimismo, detalló que su operador se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica y reconoció su “esfuerzo para mantener el control de la unidad ante una situación crítica”.

La compañía aseguró que se mantendrá “respetuosa” durante el proceso para investigar los motivos del accidente y dijo que “colaborará plenamente con las instancias competentes” durante el peritaje oficial.

A su vez, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó en una publicación en la plataforma X sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del choque mortal.

“Desde el primer momento, autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar de los hechos, brindando atención médica oportuna y acompañamiento a las personas lesionadas y sus familiares”, dijo el gobernador.

Con información de EFE

