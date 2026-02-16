Activan red de vacunación permanente contra el sarampión en Coahuila

Vacunación contra el sarampión en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila implementó una campaña de vacunación contra el sarampión en 133 centros de salud y 14 hospitales generales estatales, con más de 120 mil dosis y brigadas móviles que transitan en colonias, escuelas y espacios públicos multitudinario.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, reveló que la entidad dispone de vacunas hexavalente, triple viral (SRP), y doble viral (SR) en las ocho Jurisdicciones Sanitarias, distribuidas al sector infantil desde los seis meses de edad, adolescentes y adultos de hasta 49 años que requieran reforzar o completar su esquema de vacunación.

La dependencia busca evitar brotes de sarampión, debido a las alertas epidemiológicas al ser una enfermedad altamente contagiosa.

En el transcurso del año, se ha confirmado dos casos de sarampión en Coahuila, es por eso que las autoridades sanitarias han aplicado medidas preventivas para evitar afectaciones en grupos vulnerables como la población infantil y adultos mayores.

