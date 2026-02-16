Aplican en Sinaloa más de 9 mil 800 dosis de vacunas contra el Sarampión

Dosis de vacunas contra el sarampión en Sinaloa

Durante el 14 y 15 de febrero, en los macrocentros de vacunación instalados en Culiacán y Mazatlán, se aplicaron 9 mil 827 dosis para el sarampión.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, agradeció la participación ciudadana y la confianza depositada en esta jornada.

“La Secretaría de Salud en Sinaloa coordinó de manera muy importante una campaña de vacunación intensiva este fin de semana, los días 14 y 15 de febrero donde entre todas las instituciones de aplicaron 9 mil 800 dosis de vacuna SRP y SR a la población en Culiacán y Mazatlán”, expresó.

La jornada de prevención contra esta enfermedad que afecta actualmente al país, con focos de infección en Chihuahua y Jalisco, está dirigida a menores de 6 a 11 meses, de 1 año, 18 meses y 6 años, así como a personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación, además del personal de salud.

Asimismo, el secretario de Salud sinaloense, aplaudió el labor y coordinación del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de Salud por sumar esfuerzos en favor de la población.