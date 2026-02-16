Bacalar celebra 15 años como municipio fortaleciendo su identidad y desarrollo sostenible: Mara Lezama

En sesión solemne de Cabildo, la gobernadora Mara Lezama encabezó la conmemoración del 15 aniversario de la creación del municipio de Bacalar, donde destacó la riqueza histórica, cultural y natural de este destino, así como los avances logrados desde su constitución en 2011.

Acompañada por el presidente municipal, José Alfredo Contreras Méndez, integrantes del Cabildo y autoridades representantes de los 3 poderes, la Gobernadora subrayó que “el futuro se construye sobre la memoria de nuestra historia”, al recordar que las raíces de Bacalar se remontan al asentamiento de los mayas itzaes alrededor del año 415.

Durante su mensaje, evocó los distintos momentos que han marcado la identidad del municipio: la llegada de los españoles, los ataques piratas en los siglos XVI y XVII debido a su ubicación estratégica en las rutas comerciales hacia Centroamérica, y la construcción del emblemático Fuerte de San Felipe en el siglo XVIII como símbolo de defensa y resistencia.

Asimismo, Mara Lezama recordó que en 1848, en el contexto de la Guerra de Castas, Bacalar fue atacado y destruido, destacando la participación de líderes mayas como Jacinto Pat y Cecilio Chi, entre otros, en la defensa del territorio. Con el paso del tiempo, regresó la paz y la comunidad logró reconstruirse hasta consolidarse como uno de los destinos más representativos del sur del estado.

“Hoy, señaló, Bacalar ha crecido sin perder su esencia: un lugar tranquilo, rodeado de belleza natural, a la orilla de la laguna de los siete colores que, junto al Fuerte de San Felipe y ahora Ichkabal en la cercanía, son atractivos inigualables de un destino turístico que impulsa la economía de muchas familias, genera prosperidad compartida y enorgullece a Quintana Roo como Pueblo Mágico”.

La gobernadora de Quintana Roo también recordó que en 2007 Bacalar obtuvo la categoría de ciudad, aún como parte del municipio de Othón P. Blanco, y que el 2 de febrero de 2011, por decreto del Congreso del Estado, se convirtió en el décimo municipio de Quintana Roo.

“Su juventud institucional es una fortaleza”, afirmó, al señalar que muchas y muchos bacalareños han sido protagonistas de esta etapa de transformación. En ese sentido, reiteró que bajo el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se impulsa una forma de gobernar centrada en las personas, con el objetivo de reducir desigualdades y generar prosperidad compartida para sus más de 42 mil habitantes.

Finalmente, aseguró que este aniversario marca el inicio de una nueva etapa para Bacalar, con la convicción de fortalecer la paz, diversificar la economía y proteger los recursos naturales para las futuras generaciones.

“La efeméride nos permite reconocer lo que hemos avanzado, pero también nos compromete a seguir sumando esfuerzos para que Bacalar sea un municipio con bienestar, oportunidades y calidad de vida para su gente, en un estado libre, justo y solidario, cerrado las brechas de desigualdad y para que la prosperidad compartida llegue a los habitantes”, concluyó.

En su oportunidad, el presidente Contreras Méndez hizo un reconocimiento público a la gobernadora Mara Lezama, la primera mujer en alcanzar el cargo y también la primera en mantenerse como la mejor gobernadora del país, misma que ha dado fuerte impulso al municipio y a partir del año 2022 Bacalar ha vivido su mayor etapa de crecimiento y transformación.

Destacó a mujeres y hombres que han hecho crecer Bacalar, familias que decidieron establecerse aquí y construir un mejor porvenir, la tierra de los ancestros mayas, de mujeres y hombres del campo que con sus manos alimenta a las familias, las maestras y maestros que siembran conocimiento y futuro, las artesanas y artesanos que son guardianes de nuestra cultura viva, los náuticos, y todas y todos.

En este aniversario, el presidente municipal expresó su compromiso claro y firme: seguir trabajando sin descanso, fortaleciendo el municipio, cuidando la casa común y creando oportunidades para todas y todos, sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie fuera.

Previamente, del secretario del Ayuntamiento Guillermo Arturo Tun Ruiz dio lectura del decreto por el cual se crea el municipio de Bacalar.

Junto con la gobernadora Mara Lezama, participaron en esta celebración la diputada Diana Pineda Gutiérrez García, por el Poder Legislativo; el magistrado Heyden Cebada Rivas, por el Poder Judicial; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar