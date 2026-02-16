Detienen en Acapulco a presunto violador que estaba prófugo desde 2011

En una operación conjunta de seguridad, autoridades federales y estatales lograron la captura de un hombre señalado por el delito de violación ocurrida hace más de una década.

La detención se realizó en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El detenido, identificado únicamente como Héctor N, contaba con una orden de aprehensión vigente desde 2011 por el delito de violación en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada por ley.

Los hechos que se le imputan ocurrieron hace 15 años en el poblado de Santa Teresa, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, también en Guerrero. Fue en ese lugar donde, de acuerdo con la investigación, el presunto agresor habría cometido el delito que lo colocó en la lista de personas buscadas por las autoridades.

Tras su captura en Acapulco, Héctor N fue puesto a disposición del Juez de Control, quien ahora deberá definir su situación jurídica conforme a los procesos establecidos por la ley mexicana.

La Fiscalía no ha dado a conocer más detalles sobre la investigación ni sobre en qué condiciones se desarrolló la operación de localización y captura, aunque su comunicado destaca que esta acción forma parte del compromiso de las autoridades por combatir la impunidad y garantizar justicia, especialmente en delitos que atentan contra la dignidad de las personas.

Este tipo de operativos se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos por parte de las fuerzas de seguridad para localizar a personas integrantes de presuntos grupos delictivos o con órdenes de aprehensión por delitos graves. Guerrero, y específicamente Acapulco, ha registrado en años recientes diversas acciones de la fiscalía y fuerzas de seguridad para detener a individuos buscados por la justicia por distintos delitos, como secuestro, homicidio o violencia contra mujeres.

Aunque la detención de Héctor N representa un avance para las autoridades, organizaciones civiles y expertos en seguridad han señalado que casos de violencia sexual y otros delitos graves requieren no solo acciones de captura, sino también una atención integral que incluya el apoyo a las víctimas, mejoras en los procesos de investigación y mayor prevención.

La operación también muestra la coordinación entre diferentes corporaciones y fuerzas de seguridad en Guerrero, una entidad que ha enfrentado desafíos importantes en materia de seguridad pública. En algunas ocasiones, autoridades han desplegado esfuerzos adicionales para combatir bandas delictivas, como grupos sospechosos de secuestro o de participar en enfrentamientos armados, lo cual ha implicado arrestos y acciones legales contra quienes se les vincula con estos delitos.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el proceso judicial que enfrentará Héctor N ni sobre si habrá más detenciones relacionadas con este caso concreto.