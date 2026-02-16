Elementos policiales de Tamaulipas combaten la violencia de género con campañas informativas

Guardia Estatal de Género

La Guardia de Género de Tamaulipas comunicó que mantienen una campaña de prevención dirigida a la población en general de manera permanente en ocho municipios. El personal comisionado a las regiones de Reynosa y Mante realizaron diferentes acciones de proximidad en espacios públicos.

Además, en la frontera implementaron el operativo “Colonia Segura” en el sector Benito Juárez, en el cual entregaron trípticos informativos con los números de emergencia y los servicios que ofrecen mediante la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV).

En Ciudad Mante, el personal de la Guardia Estatal de Género realizó recorridos en la Plaza Principal de dicho municipio y dialogaron con las personas usuarias del espacio público con la finalidad de disminuir los índices delictivos y promover la cultura de la denuncia.

