Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala se encuentra al 98%: SICT

Universidad Nacional Rosario Castellanos Teolocholco, Tlaxcala (Especial)

La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala, registra un avance del 98% informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El plantel es parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y beneficiará a unos 27,800 habitantes de la región.

Inversión y empleos

La primera etapa del proyecto se desarrolla con una inversión de 130 millones de pesos, lo que ha permitido la generación de 700 empleos: 300 directos y 400 indirectos, contribuyendo así a la economía local. Por su parte, la universidad tendrá capacidad para 1,600 estudiantes, distribuidos en dos turnos de 800 alumnos cada uno.

Infraestructura y espacios académicos

La construcción se realiza sobre una superficie de 13,833 metros cuadrados e incluye cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de una cancha multifuncional y una plaza cívica.

El primer edificio contará con 20 aulas con capacidad para 40 estudiantes cada una y sanitarios. El segundo albergará talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, cabina de radio y área de criminalística, además de cubículos para alumnos.El tercer edificio será una biblioteca de 445 metros cuadrados con áreas de consulta, lectura y trabajo.El cuarto funcionará como edificio administrativo, con sala de maestros, servicios educativos, dirección y sala de juntas.

Asimismo, el plantel dispondrá de un auditorio con capacidad para 257 personas, con espacios adaptados para personas con discapacidad, escenario y servicios sanitarios.

Los edificios de un nivel incluirán consultorios médico y psicológico, talleres, cuarto de bombas y área para tratamiento de aguas pluviales.

Oferta académica

La Universidad Nacional Rosario Castellanos ofrecerá licenciaturas en modalidad presencial y a distancia, entre ellas Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, así como Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

La construcción de este nuevo campus responde a la necesidad de ampliar la oferta educativa superior, acercar oportunidades académicas a los jóvenes y reducir la deserción escolar en la región.