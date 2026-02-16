Estados

El nuevo campus en Teolocholco beneficiará a 27,800 habitantes y atenderá a 1600 estudiantes

Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala se encuentra al 98%: SICT

Por Tamara Ramírez Villegas
Universidad Nacional Rosario Castellanos Teolocholco, Tlaxcala (Especial)

La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala, registra un avance del 98% informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El plantel es parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de México en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y beneficiará a unos 27,800 habitantes de la región.

Inversión y empleos

La primera etapa del proyecto se desarrolla con una inversión de 130 millones de pesos, lo que ha permitido la generación de 700 empleos: 300 directos y 400 indirectos, contribuyendo así a la economía local. Por su parte, la universidad tendrá capacidad para 1,600 estudiantes, distribuidos en dos turnos de 800 alumnos cada uno.

Universidad Nacional Rosario Castellanos Teolocholco, Tlaxcala (Especial)

Infraestructura y espacios académicos

La construcción se realiza sobre una superficie de 13,833 metros cuadrados e incluye cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de una cancha multifuncional y una plaza cívica.

El primer edificio contará con 20 aulas con capacidad para 40 estudiantes cada una y sanitarios. El segundo albergará talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, cabina de radio y área de criminalística, además de cubículos para alumnos.El tercer edificio será una biblioteca de 445 metros cuadrados con áreas de consulta, lectura y trabajo.El cuarto funcionará como edificio administrativo, con sala de maestros, servicios educativos, dirección y sala de juntas.

Asimismo, el plantel dispondrá de un auditorio con capacidad para 257 personas, con espacios adaptados para personas con discapacidad, escenario y servicios sanitarios.

Los edificios de un nivel incluirán consultorios médico y psicológico, talleres, cuarto de bombas y área para tratamiento de aguas pluviales.

Oferta académica

La Universidad Nacional Rosario Castellanos ofrecerá licenciaturas en modalidad presencial y a distancia, entre ellas Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, así como Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

La construcción de este nuevo campus responde a la necesidad de ampliar la oferta educativa superior, acercar oportunidades académicas a los jóvenes y reducir la deserción escolar en la región.

