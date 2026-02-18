Autoridades sanitarias ponen en marcha el Operativo de Cuaresma 2026

Operativo de Cuaresma Sinaloa 2026

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) comenzó el Operativo de Cuaresma 2026, con acciones de vigilancia y fomento sanitario en toda la entidad, con el fin de proteger la salud de la población durante la temporada. Supervisaron de forma simultánea en mercados de Escuinapa, Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Guasave y en el mercado San Francisco.

La titular de la COEPRISS, Beatriz Aguiar Monroy, informó que el objetivo del operativo es prevenir enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de productos del mar en mal estado, ante el incremento en la demanda durante la temporada de cuaresma.

Además, Aguiar Monroy pidió a la población adquirir pescados y mariscos en establecimientos formales que cumplan con las medidas sanitarias, verificar que los productos tengan buen olor, textura firme y estén adecuadamente refrigerados, además de mantenerlos en frío hasta su preparación.

Durante este periodo, la dependencia inspeccionará establecimientos dedicados a la preparación, venta y distribución de productos del mar, tales como pescaderías, marisquerías, restaurantes, mercados públicos, centros comerciales y puestos semifijos, especialmente en condiciones de higiene, conservación, refrigeración y manejo adecuado de alimentos.

El operativo contempla:

• Verificación de buenas prácticas de higiene en la preparación de alimentos.

• Revisión de temperaturas de conservación en pescados y mariscos.

• Muestreo de productos para análisis microbiológicos.

• Capacitación y orientación a manejadores de alimentos.

• Atención a denuncias sanitarias ciudadanas.

La COEPRISS mencionó que continuará realizando recorridos de verificación en los 20 municipios del estado durante toda la temporada de Cuaresma.

