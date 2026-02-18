Tamaulipas impulsa talento joven para mejorar la ciudad en Nuevo Laredo

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Nuevo Laredo, con el fin de involucrar a estudiantes en proyectos reales que mejoren la imagen urbana y la calidad de vida en esta ciudad fronteriza.

El acuerdo, firmado el 18 de febrero de 2026, permitirá que alumnos de las carreras de arquitectura e ingeniería civil realicen sus residencias profesionales dentro de programas y obras del gobierno estatal, participando directamente en tareas de planeación urbana, ordenamiento territorial y conservación del patrimonio histórico.

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que este tipo de alianzas no solo fortalece los conocimientos de los estudiantes, sino que también genera beneficios tangibles para la comunidad. “Cuando sumamos talento, conocimiento y vocación de servicio, no solo fortalecemos instituciones, sino que además abrimos oportunidades para nuestras comunidades y protegemos aquello que da identidad y orgullo a Tamaulipas”, señaló.

En la primera etapa de este trabajo conjunto, los estudiantes participarán en la actualización de los catálogos municipales de patrimonio, incluyendo la incorporación de nuevos inmuebles, murales y otras expresiones culturales que forman parte de la historia local. Además, colaborarán en el Registro Estatal del Patrimonio Histórico y Artístico Edificado, así como en la recopilación y organización de fotografías y cartografía histórica.

Estas actividades buscan recuperar, registrar y mostrar el valor cultural e histórico de espacios importantes de Nuevo Laredo, una ciudad con un pasado rico y diversas construcciones emblemáticas que forman parte de su identidad.

La intención es que la participación de jóvenes en estas áreas contribuya a que la ciudad no solo conserve su legado, sino que además avance hacia un desarrollo urbano más ordenado, funcional y atractivo para la ciudadanía y visitantes.

El director del Tec Nuevo Laredo, Benito Sánchez Raya, agradeció la apertura del Gobierno del Estado para vincular académicamente a estudiantes con proyectos reales de planeación urbana y desarrollo sustentable. “Estamos para servir con toda la experiencia de los buenos maestros; que sea una extensión de la SEDUMA en Nuevo Laredo para colaborar”, afirmó.

En el evento también estuvieron presentes autoridades educativas y funcionarios de SEDUMA, quienes destacaron el enfoque colaborativo del proyecto y la importancia de articular esfuerzos entre la academia y el gobierno para resolver problemas urbanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno estatal busca fortalecer la vinculación entre jóvenes profesionistas y la administración pública, al tiempo que impulsa ciudades más ordenadas, respetuosas de su historia y enfocadas en el bienestar de las personas que las habitan.

Este tipo de colaboraciones representa una apuesta por una gestión pública que pone a las personas y su entorno en el centro, y aprovecha el talento de la juventud para transformar y mejorar los espacios urbanos de Tamaulipas.