Agricultores de frijol en Zacatecas se manifiestan ante el mal manejo de los centros de acopio

David Monreal

Ante la indiferencia del gobernador de Zacatecas, David Monreal Avíla, por segundo día ininterrumpido, agricultores de frijol de cinco municipios se encuentran bloqueando la carretera federal 45D a la altura de la caseta de Calera. Esto con el objetivo de denunciar públicamente actos de corrupción en los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, al igual que la exclusión de los “verdaderos productores” en favor de los intermediarios.

Entre los manifestantes se encuentra Rubén Hernández, productor de Villa de Cos, quien explicó que aunque hace dos meses dieron inicio a las gestiones ante instancias estatales y federales, entre 2 mil y 3 mil agricultores no han podido colocar ni un solo grano de su cosecha en los centros de acopio.

“Se llenó de coyotaje y de mala maña en los centros de acopio; a los verdaderos productores nos dejaron fuera”.

Entre las exigencias de los agricultores se encuentra una auditoria al programa de acopio de frijol y a los operadores de los centros, ya que opinan que los beneficios reales terminan en muy pocas manos.

Y aseguraron que en caso de que el esquema no sea corregido y si no se amplia la capacidad de recepción, en mayo el año presente, el campo se enfrentará a una crisis mayor.

De igual manera declararon que ninguna autoridad federal se ha acercado con ellos, aún cuando múltiples veces ellos han buscado el diálogo. Su meta también es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enterré de lo que está sucediendo