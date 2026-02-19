Autoridades civiles y militares de Sinaloa conmemoran el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Con motivo de la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano, las autoridades civiles y militares de Puebla se presentaron al izamiento de bandera a toda asta en la plaza cívica de Palacio de Gobierno.

El acto civil fue encabezado por el secretario de obras públicas, Raúl Montero Zamudio en representación del gobernador, Rubén Rocha Moya.

Una vez concluido el del izamiento de bandera, las autoridades civiles y militares se trasladaron al monumento del soldado desconocido, el cual se encuentra en el boulevard Gabriel Leyva Solano. Ahí se llevo a cabo una guardia en memoria de los soldados que han ofrendado su vida por la nación.

En 1950, el 19 de febrero fue establecido como el día del Ejército Mexicano por decreto presidencial de Miguel Alemán Valdés. Sin embargo, la fecha tiene su origen en la revolución, pues el 19 de febrero pero de 1913, después del asesinato de Francisco I. Madero, el Congreso de Coahuila, publicó el decreto 1421. En este se desconocía al régimen de Victoriano Huerta y se le otorgaba facultades al entonces gobernador Venustiano Carranza para formar un ejército constitucionalista que reestableciera el orden, dándole así origen al al Ejército Mexicano.

El acto cívico también contó con la presencia de la presidenta de la comisión de cultura del Congreso, diputada, Sthefany Rea Reátiga , del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado, Jesús Iván Chávez Rangel, en representación del alcalde, Juan de Dios Gámez Mendivil, la secretaria de obras del Ayuntamiento, María del Carmen Morales, así como los representantes de la Novena Zona Militar, capitán segundo de Infantería, Arnoldo Jiménez Reyes y, por parte de la Fuerza Aérea, capitán segundo, piloto aviador, Hugo Alejandro Cortés Flores.

Además del subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jimenez López, el coordinador de desarrollo tecnológico, Rodolfo Monreal Ávila, el director general de Cobaes, Santiago Inzunza Cázares, el director del desarrollo urbano tres ríos, Roberto Cruz, los subsecretarios de obras, Rubén Álvarez López y Antelmo Ríos Núñez y los funcionarios y personal de Obras publicas y de diferentes secretarías de Gobierno del Estado.