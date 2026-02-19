Colabora SEBIEN en el rescate de archivo histórico de Jiménez, Tamaulipas

Rescate del archivo histórico de Jiménez

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, atestiguó, en el marco del 277 aniversario de Santander Jiménez, la presentación del proyecto “Digitalización del Archivo Histórico de Jiménez”. Con el cual será posible acceder de una forma más rápida y eficiente a la información, la preservación del patrimonio documental y a su divulgación para las futuras generaciones.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo “Conde de Sierra Gorda” y asistieron la presidenta municipal de Jiménez, Corina Esther Garza Arreola, miembros del cabildo, investigadores y estudiantes de Historia, al igual que el equipo “Sierra Gorda” dirigido por el historiador tamaulipeco Octavio Herrera Pérez.

El proyecto esta respaldado con fondos del Gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Tamaulipas por medio del Instituto de Investigaciones Históricas y de la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. A razón de esto, Casas González destacó el espíritu del trabajo colaborativo que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya en los diversos proyectos y programas que se enfocan a la transformación y el bienestar del pueblo tamaulipeco.

Asimismo, destacó lo valioso que es la conservación y la difusión del patrimonio histórico, además de subrayar que la participación ciudadana responsable es una forma de darle valor a lo que construyeron los antepasados.

