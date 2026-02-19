El Gobierno de Puebla impulsa registro de la Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina

Encabezado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, el Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo la asamblea informativa para el registro a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”. Trujillo destacó que el programa se implementará en una sola etapa con el objetivo de garantizar que todas y todos los estudiantes de primaria puedan acceder al apoyo.

Y de igual forma subrayó que dicha política social consolida el derecho constitucional a la educación y fortalece el bienestar de millones de familias en todo México. Por cada estudiante de primaria, y de manera anual, el apoyo será de 2 mil 500 pesos, los cuales serán entregados de manera directa y sin intermediarios. Esto para apoyar en la compra de uniformes y útiles escolares.

El registro tendrá un lapso de tiempo del 2 al 19 de marzo por medio de la plataforma oficial. Asimismo, es parte de una estrategia que acompaña a las y los alumnos desde primaria hasta nivel superior, mediante distintos esquemas de becas que buscan evitar que abandonen sus estudios.

Por su parte, y en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Educación del Estado, Manuel Viveros Narciso, reafirmó el compromiso que tiene el Gobierno de Puebla en coordinar esfuerzos con la Federación y asegurar que la información llegue de manera clara a madres, padres y tutores. En especial a comunidades rurales e indígenas. Narciso también señaló que la administración del gobernador Armenta sigue teniendo como prioridad que los apoyos sociales impacten directamente en la economía familiar y contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

Por último, la titular de la Oficina de Representación Estatal de Becas para el Bienestar, Cecilia Calvillo Ángeles, indicó que las asambleas informativas continuarán en distintos municipios de la entidad, con el objetivo de que ningún estudiante se quede sin registrar.