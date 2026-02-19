Elementos policiales capturaron al presunto autor del ataque en Loma de Flores y dos cómplices

A través de la plataforma X, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, dio a conocer que en la tarde-noche de este miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, Villagrán, agentes de seguridad detuvieron a 3 personas más relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad Loma de Flores el 25 de enero pasado, incluyendo al presunto líder de la célula que realizó el ataque contra civiles.

El resultado de la acción policial fue la detención de Moisés N, identificado como presunto líder de una célula con actividad en los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas. De acuerdo con las investigaciones, él sería el presunto autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores. Además, capturaron a Jorge Gabriel N y Margarita N, ambas personas señaladas de presuntamente facilitar la logística del ataque y la huida del grupo de criminales.

Las personas arrestadas, junto con las armas, droga y equipo táctico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que encabezará los trabajos de procuración de justicia y garantizando la reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

