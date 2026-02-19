Estancias gubernamentales donan predio a 100 familias desplazadas

Donación de predio a 100 familias en Sinaloa

En coordinación con autoridades municipales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, concretó la firma de un convenio de donación que permitirá brindar certeza jurídica a 100 familias en el municipio de Choix.

La presidenta municipal de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, este jueves suscribió el Convenio de Donación de un predio con una superficie de 3.056 hectáreas a favor de la Comisión de Vivienda Estatal.

El terreno ubicado en el predio denominado Nuevo Amanecer, conocido como Tepehuajes, alberga 100 acciones de vivienda asignadas a familias beneficiarias del Programa de Atención al Desplazamiento Forzado Interno. Esta acción sentará las bases legales para la expedición e inscripción de las escrituras correspondientes, garantizando así el derecho a la propiedad y la estabilidad patrimonial de las familias.

Anteriormente, el pasado 26 de diciembre de 2025, en sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Choix, autorizaron formalmente la donación del predio municipal a la CVIVE, como parte de las medidas contempladas en la legislación vigente en materia de atención a personas desplazadas.

A raíz del convenio de la firma, la institución procederá a la elaboración e inscripción de las escrituras, acción que permitirá otorgar títulos de propiedad a las familias beneficiarias en Nuevo Amanecer.

