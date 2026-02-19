Gobernador Rocha presente en la conmemoración del 113 aniversario del Ejército Mexicano

El Gobernador Rubén Rocha Moya, asistió como invitado de honor a la ceremonia de conmemoración del 113 aniversario del Ejercito Mexicano. Acompañó al comandante de la Tercera Región Militar Héctor Ávila Alcocer y al comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto, así como personal castrense y de tropa.

El comandante Héctor Ávila, subrayó que este encuentro celebra la vigencia de una institución que es fundamental para el Estado Mexicano y su soberanía. También señaló la transformación constante del Ejército para adaptarse a las realidades de nuestros tiempos, pero con una vocación de servicio inquebrantable.

“Somos el pueblo uniformado, comprometido con las causas más nobles de la sociedad”, sostuvo.

Resaltó los trabajos coordinados con autoridades civiles que buscan garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Sinaloa, generando bienestar al pueblo de México.

“Las fuerzas armadas, seguirán coadyuvando con las autoridades estatales y municipales de este grandioso estado para lograr un México en paz, uniendo esfuerzos en una estrategia integral que nos permita ser una mejor nación”, afirmó.