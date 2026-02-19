Salomón Jara anuncia renovación de gabinete y nueva agenda de gobierno en Oaxaca

. Salomón Jara.

El gobernador Salomón Jara dio un giro a la dinámica de su administración al anunciar la renovación de su gabinete con 12 cambios, en respuesta al reclamo social y como primera señal de una nueva etapa de gobierno. Con perfiles frescos, la estrategia busca atender directamente los problemas y ofrecer soluciones, disipando la percepción de nepotismo que había opacado los avances de la llamada Primavera Oaxaqueña.

En una decisión que calificó como valiente, Jara reconoció desaciertos, corrigió el rumbo y realineó su gobierno bajo las directrices planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva agenda se centra en la zona metropolitana de Oaxaca y en los principales centros urbanos del estado, con énfasis en seguridad, salud, agua e infraestructura.

El plan contempla más de 100 millones de pesos para la construcción de cinco nuevos pozos y la creación de la Secretaría del Agua. En materia de salud, se desplegarán 114 brigadas médicas que brindarán más de mil atenciones en Oaxaca de Juárez, además de reforzar la coordinación con instancias federales para garantizar un 90% de abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud.

En infraestructura, el gobernador anunció una inversión superior a mil millones de pesos en proyectos carreteros, 700 millones para rehabilitación de caminos, 250 millones para vialidades y bacheo en la zona metropolitana, y 100 millones para carreteras estatales.

Con estos ajustes, el gobierno de Oaxaca busca consolidar la Primavera Oaxaqueña con pasos firmes y una visión de alto impacto, posicionando al estado en una nueva dinámica de desarrollo sostenible y atención directa a las demandas ciudadanas.